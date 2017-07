Seitse nõuannet, mida raseduse ajal peaksid kuulama

Planeeri ka sünnitusjärgset aega, mitte vaid sünnitust. Sünnitus on miski, mille jaoks valmistatakse end hoolikalt ette. Küll aga ei pöörata piisavalt tähelepanu sellele, mis saab siis, kui värske ilmakodanikuga koju lähed. Finants, logistika, tehnilised muudatused kodus ja oskustes.

Võta sünnituseelseid vitamiine. Soovitatav on planeeritud raseduse korral võtta sobivaid vitamiine juba planeerimise algusest. Kõige tuntum neist on foolhape, mis sind raseduse kandmisel aitab.

Tee vaagnapõhjalihaste harjutusi. Need lihased mängivad nii raseduse kui sünnitus juures olulist rolli, toetades emakat.

Koosta avatud mõtlemisega sünnitusplaan. Koostatud sünnitusplaani on hea jagada arstiga, kes näevad sealt sinu soove (kas tahaksid tuimestust, ravimeid). Küll aga sünnitusplaan on lihtsalt plaan, ära jää ühe kindla idee lõksu ja ole valmis muudatusteks.

Ära tunne end emotsionaalsuse tõttu halvasti. Sinu keha peab toime tulema suure hulga hormoonidega, eriti, kui see on su esimene rasedus. Igasugune ülev emotsionaalsus on normaalne.

Korralda rasedusreis, kui suudad seda planeerida. Sarnaselt pulmareisiga aitab see teil pisut eemale saada argipäevast ning nautida veel aega kahekesi.

Jäta meelde, et sinul on kontroll. Igal rahvusel on oma kultuur ning igal perel oma traditsioonid ja soovid. Ära võta kõiki soovitusi endale eesmärgiks, leia hoopis endale sobivad moodused seda aega nautida.

Allikas: TheList