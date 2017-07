Seitse nõuannet, mida raseduse ajal mitte kuulata

Ära satu elevile esimesel trimestril. Kõige suurem oht raseduse katkemisele on esimesel trimestril. Küll aga raseduse katkemise tõenäosus on ise väike. Vähem kui 20 protsenti kõigist rasedustest katkeb.

Ära tarbi sushit. Soovitusi ja uuringuid on tehtud mitmeid. Toores kala võib sisaldada kahjulikke baktereid. Samas Jaapanis ei lõpeta ükski rase naine sushi söömist. Kui leiad kvaliteetse pakkuja, lase käia.

Trenn võib kahjustada last. Mõned vanemad inimesed lausa väidavad näiteks, et emakas kukub joostes välja. Tegelikkuses aitab igapäevane kerge liigutamine ja füüsiline aktiivsus rasedusel hästi kulgeda ning aitab kaasa ka sünnitusel.

Loobu lemmikloomadest. Kui sul on suurem mänguline koer, treeni teda mängima teisiti, et arvestaks ka tulevase väikese inimesega. Kasside puhul ilmselt peaksid võtma üheksa kuud pausi kassi liiva puhastamisest. Kasside puhul on ainus oht saada tema kastist bakter. Küll aga ei saa seda lihtsalt kassi silitades.

Lõpeta koheselt ravimite võtmine. Oluline on konsulteerida oma arstiga, mitte kuulata teisi meditsiininõu jagamas.

Sa oled loomulikuks sünnituseks liiga väike. Seda kuuleb palju. Väikest kasvu naised muretsevad, et mees on suurt kasvu ning laps ei pruugi välja saada. Tegelikkuses peaaegu alati mahub laps emakast ka välja tulema. Sünnitusel toimuvad kehaga nii suured muutused, et senised mõõtmed ei loe midagi.

Puhka ja naudi enne sünnitust. Mõte on hea, aga teostus mitte eriti. Enamus tulevasi noori emasid on ärevil saabuva ilmakodaniku pärast ning soovitus puhata ei ole nende jaoks valik.

Allikas: TheList