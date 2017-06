Dagmar Lamp: kuidas ma end ära tappa tahtsin

Ma rääkisin eile sõbraga, kes tunnistas, et ta ei jaksa enam elada. Kuidas paljas mõte tema enda eksistentsist täidab teda ängiga, mida on võimatu kirjeldada ja kuidas ta tunneb, et lihtsalt see, et ta hingab, on tüliks ja koormaks kõigile tema lähedastele.