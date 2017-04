Ilona Toots: Eesti Alekseid ei vaja, kas kolida perega järele või jääda Eestisse?

Üksikema hiljutine kirjutis sellest, et kolis perega Soome, äratas mõtted, mida ammu endas kannan. Ühest küljest on suur rõõm, et inimene on lõpuks leidnud koha, kus ta tunneb, et teda oodatakse. Teisalt on aga kurbus, et see koht on kusagil mujal kui Eestis. Perega kolimise üle arutleb portaalis Minu Pere Aleksei Budõlini kaasa Ilona Toots.