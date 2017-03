Juristid paljastavad: kõige räigemad saladused, mida abikaasad on teineteise eest varjanud

Lahutus võib olla väga valulik protsess – kõik, mida te olete koos üles ehitanud, tuleb laiali lammutada ning suhe, mis ühel hetkel pidi kestma igavesti, on läbi saanud. Kui mängus on lapsed, on asi veelgi keerulisem, kuid selge on see, et ilma piinavate emotsioonideta see kahjuks ei möödu.