Tosin supermoodsat märki, et teie suhe on tõsine

Mõnikord on parim suhtenõuanne selline: suhe on pidevas muutumises. On tõsiseid märke, mis viitavad, et teie suhe on muutumas tõsiseks ja need on olnud ajast aega samad: te jätate üksteise poole oma asju, käite koos reisidel… Aga kuidas suhtuda nö vahepealsetesse hetkedesse, kus sa ei ole päris kindel, kas üks väike žest tähendab kõike – või mitte midagi?