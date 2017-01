Lugeja tunneb huvi: mis on edu ja kelle jaoks me edukad olla püüame?

«Loen eduka naise lugu ja mõtlen, et kunagi, vist... mõtlesin ma ka, et peaksin saama edukaks. Ma isegi ei mõelnud, mis see edu on. See on meile juba sisse söödetud, et edu on karjäär, kõrgem positsioon, rohkem raha, rohkem võimu, rohkem tööd. Õppisin hästi ja edu oli minu eesmärkidesse justkui kusagilt sisse kirjutatud. Mitte küll minu poolt,» kirjutab meile innukas naine24.postimees.ee lugeja.