Seitse märki, et su partneril võib olla emotsionaalne afäär teisega

Kas sa oled märganud, et midagi on teie suhtes teistmoodi või muutunud? Äkki on su partner rohkem endasse sulgunud kui muidu. Kas ta varjab midagi? Võib olla on ta füüsiliselt truu, aga emotsionaalselt?