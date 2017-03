TFW/ Triinu Pungitsa uus kollektsioon «Dun» ühendab looduse jõu ja kõrgmoe

Triinu Pungitsa sügis–talv 17/18 kollektsiooni inspiratsiooniks on jõulise maastiku mitmekesine koloriit ning looduse sügavuses peituv energia, mille disainer on oskuslikult sidunud ühtseks modernseks tervikuks. «Dun» on teine kollektsioon Triinu Pungitsa samanimelise brändi alt.