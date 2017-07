Seitse vabandust, mida ei ole mõtet seksi vältimiseks kasutada

Selle asemel, et südamest kõik ära rääkida või ausalt üles tunnistada, miks pole väga tahtmist mürada, tuuakse kõiksugu vabandusi, mis tegelikult ei pea vett. Redbook nimetab seitse sellist põhjendust, mis seksuaaltervise ekspertide sõnul ei ole päris õiged ja mis tuleks ümber mõelda. Seda öeldes tuleb muidugi arvestada, et kui partner ei taha seksida, siis mis iganes ta põhjus on, seda peab austama.

«Liiga väsinud»

Keegi ei kahtlegi, et sa oled väsinud, kuid arvesta sellega, et pärast seksi võib sul olla veelgi parem uni. Vahekorraga vallanduvad õnnehormoonid, mis vähendavad ärevust ja teevad uniseks. Kuigi seks võib magama jäämise hetke edasi lükata, on uni sellest aga kosutavam.

«Liiga kiire»

Kui seksuaalelu normi saamine on sinu jaoks oluline, peab see olema prioriteet. Isegi kui sa pead selleks eraldi aega varuma ja kallimaga kindla aja kokku leppima. Ära ole häbelik ja vaadake kallimaga oma kalendrid üle, et leida seksiks mõlemale sobivaid aegu.

«Töö on pingeline»

Tänu õnnehormoonidele saab seksides ka stressist paremini jagu. Pärast seksi on stressitase kindlasti madalam. Pealegi on seks tore vaheldus ja lõõgastav paus, mis laseb pingelisel ajal mõtted töölt mujale saada ning meelde tuletada, mis on elus tegelikult oluline.

«Rahapinged teevad muret»

Kui tunned, et mured on nii suured, et ei lase kuidagi mõtteid vabaks, on seks üks parimaid asju, millega tegeleda, et vähem põdeda. Pealegi on seks tasuta (kui just pole vaja rasestumisvastastele vahenditele mõelda).

«Vürts on kadunud»

Vürts on ülehinnatud. Iha puudumine on paljudele paaridele justkui mingi ületamatu takistus. Tegelikult on spontaanne iha vaid üks iha liikidest. Püsisuhtes paaridele on vastastikune ihalus hoopis olulisem - erinevalt spontaansest ihast ei ole see esimene, mida sa tunned. Pigem on see teine, olemas või isegi neljas. Spontaanset iha kontrollida ei saa, küll aga saad sa oma iha ise juhtida. Valmisolek on juba pool võitu. Keskendu sellele, mis võiks sul vastavat tuju tekitada - suudlemine, silitamine, koos vannis käimine vms.

«Igavaks on läinud»

Seks ei tohiks olla tüütu ja kui kumbki teist seda arvab, tuleb teema jutuks võtta. Seksuaalelu vürtsitamiseks on palju nippe, ärge kartke neid proovida.

«Mul on päevad»

Kõik ei ole sellega nõus, aga kui te saate valehäbist üle, siis ei ole menstruatsiooni ajal seksimises midagi halba ega imelikku. Seks võib naisel kõhuvalu leevendada ja kiirendada menstruatsiooni käiku, mis tähendab, et päevad saavad varem läbi.