Kuidas öelda partnerile, mis sulle voodis meeldib

Kui sa muretsed, et kuidas siis ikkagi tuleks partneriga oma soovidest rääkida, siis ära enam muretse – eksperdid jagavad mõned nipid.

Esmalt veendu selles, mida sa üldse tahad

Seksuoloog Stefani Threadgill ütleb, et oma vajadustega pöördu partneri poole alles siis, kui sa tead, mis need täpselt on. Et partner saaks sinu soovidega arvestada, pead sa teadma, mis sulle meeldib ja mida sa tahad. Selleks pead sa tegelema natukene iseendaga, et avastada, mis sulle mõnu pakub.

Threadgill ütleb, et kui sa varem masturbeerimisega ei tegelenud, siis on õige aeg sellega algust teha. On teada, et mõned naised kogevad sooloseksiga võimsamat orgasmi, kui partneriga seksides. Kui sa tead, kuidas ennast rahuldada, siis sa saad ka partnerile õpetada.

Ärge tõstatage seda teemat magamistoas

Kui paari omavaheline suhtlus ei suju hästi väljaspool magamistuba, siis mõjutab see ka seksuaalelu ja vastupidi.

Valmistudes partneriga oma soovidest rääkima, ole kindel, et ta on parasjagu vastuvõtlik ja te olete paarina üksteisele pühendunud ka väljaspool magamistuba. See võib tähendada seda, et käite vahepeal kohtingutel, teete üksteise jaoks ilusaid asju või lihtsalt suhtlete vabalt igasugustel teemadel ja olete lähedased.

Emotsionaalsel tasemel lähedus on tähtis, kui plaanid rääkida oma soovidest magamistoas.

Ole julgustav

Enne temale oma soovide esitamist, peaksid hakkama teda julgutama selles, mida ta juba teeb.

Partnerile avaldamine, et tahad seksist midagi muud, on veidi keeruline. Sa ei taha partneri tundeid haavata, ega teda kritiseerida. Parim viis on esmalt teha talle mõned komplimendid ja seejärel juhtida teda selleni, mida sa tegelikult tahad.

Sa võid kasutada lihtsaid fraase, näiteks midagi sellist: «Jah, see on nii lähedal sellele, mida ma armastan!» Kui sa oled julgustav, siis see muudab partneri rohkem avatuks sinu soovide osas.

Väljenda enda soove täpselt

Spetsiifiliste asjade küsimine aitab kindlustada, et sa tõesti räägid partneriga nendest asjadest, mis muudavad sind õnnelikuks. Pole mõtet rääkida ebamääraselt ja liiga üldiselt, sellisel juhul lähevad sinu tegelikud soovid kaduma.

Selle asemel, et öelda «Kas sa võiksid minuga veidi õrnem olla?» ütle hoopis «Mulle väga meeldib, kui sa liigutad minu jalgu aeglaselt.» Või selle asemel, et öelda «Mulle meeldib karmilt,» ütleb parem «See on erutav, kui sa mõnikord mind juustest tõmbad.»

Mõnikord sa võid talle lihtsalt meenutada, mis sulle meeldib, öeldes talle «Sa tead, et mulle väga meeldib aeglane ja sensuaalne.»

Kirjuta see üles

Kui sa oled liiga häbelik, et otse sellest rääkida, siis proovi jätta partnerile seksikaid vihjeid, kuhugi kust ta need kindlasti leiab.

Selline meetod töötab enamike naiste jaoks, sest see on vähem närve sööv. Kui te olete kunagi juba neid asju proovinud, mis sulle meeldivad, siis meenuta neid talle. Meenutades partnerile, kui imeline seks sul temaga tookord oli, tõstab kindlasti tema ego.

Kui sa oled kohe väga häbelik, siis võid talle saata ka video, lisades oma soovi seda proovida.

Näita ja ütle

Doktor Lee ütleb, et ütlemise asemel näitamine, on veel üks hea viis saada voodis seda, mida sa soovid. See ei ole mitte ainult väga seksikas hetk, vaid võib aidata partneril paremini sinu soove mõista.

Sa võid öelda midagi sellist: «Mis oleks, kui ma proovin sinu peal näidata täpselt seda, mis mulle meeldib, ning sina teed seda sama mulle?»

Sellisel juhul pead sa olema muidugi võimeline seda ka näitama oma partneri peal, aga selline tegutsemisviis võib olla väga lõbus. Inspiratsiooni võid saada erootilistest filmidest või romantilistest novellidest.