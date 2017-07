Märgid, et kannatad veepuuduse käes

Sinu kuiv nahk ei parane isegi kreemitades. On normaalne, et nahk muutub, kuid kui kannatad juba pikemat aega kuiva naha küüsis ning ka katsed seda kreemitada, ei aita, on probleem.

Sinu suu kuivab pidevalt. Kuivad huuled ja kleepuv suu on esimene märk sellest, et sa pole oma kehale pakkunud piisavalt vett.

Sul on lõhkuv peavalu. Tihti unustame päeva jooksul piisavalt vett juua ning sellest võib märku anda tugev peavalu. Kui tunned ängistavat peavalu, haara esimese asjana veeklaasi järele.

Sa oled pidevalt väsinud. Kui saad piisavalt öösel magada, kuid siiski on raskusi päevade möödasaatmisega, on see järjekordne näide veepuudusest. Hoia keha veevarusid, need aitavad su organismi töös hoida.

Sind kimbutab kõhukinnisus. Kõhukinnisus näitab, et seedimisel kaotsi minev veehulk on suurem kui tarbitud.

Sul on krambid. Veepuudus kehas võib tekitada ka lihaskrampe. Kui jood liiga vähe vett, kasutab keha seda eluks vajalike organite varustamiseks, jättes lihased janusse.

Allikas: TheList