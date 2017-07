Briti haigekassa boss: mehed surevad nooremalt, sest naised näägutavad nad surnuks

The Star kirjutab, et Morris tembeldati säärase asja väljaütlemise pärast koheselt dinosauruseks. Saatuslikud sõnad lausus ta mõttekoja kohtumisel, kus olid muuhulgas kohal ka tervishoiuminister Jeremy Hunt ja teine NHSi kõrge taseme juht Simon Stevens.

61-aastane Morris on ajaleheveergudel juba jõudnud ka vabandust paluda. «Ma ütlesin midagi, mille kohta ma sain kohe aru, et see on täiesti kohatu. Ma soovin vabandada, kui mu ütlus kedagi solvas.»

Morrise sõnavõtt toimus vaid paar päeva pärast seda, kui briti eksperdid tegid kriitilisi märkusi NHSi suunas ning avaldasid arvamust, et NHSi puudujäägid on põhjuseks, miks brittide oodatav eluiga ei parane. Täna sündinud poisid võivad eeldada, et elavad 79,2-aastaseks, tüdrukud aga 82,9-aastaseks.