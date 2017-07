Üheksa asja, mida armunud inimesed iga päev üksteisele ütlevad

Tänan sind

Tänamine on parim viis panna partner tundma ennast armastatu ja väärtuslikuna.

Pikaajalises suhtes olevad paarid teevad tihti üksteise jaoks asju. Kui sinu partner teeb sama asja iga päev (näiteks teeb iga hommik sulle kohvi), siis võib olla raske meeles pidada teda alati tänada.

Sinu partner teeb neid asju, sest ta armastab sind, mitte seetõttu, et ta peab. Seega lihtne tänusõna on väga suur asi. Kaaslase tänamine aitab ka sulle endale meenutada, kui õnnelik sa oled, et sul on partner, kes teeb sinuga jaoks ilusaid asju.

Kuidas sul läheb?

«Kuidas sinu päev möödus?» on OK küsimus, aga «kuidas sul läheb?» on isegi parem.

Mõnikord, kui inimesed jõuavad töölt koju, siis tahavad nad jätta töö selja taha ja sellest mitte rääkida. Aga ei ole kunagi halb idee küsida, kuidas inimesel läheb. Kui ta soovib rääkida oma päevast, siis ta teeb seda, aga kui ei soovi, siis sa küsisid küsimuse, mis lubab neil ennast avada.

Mäletad kui me...

Positiivsete mälestuste meenutamine on kasulik mitmel viisil, see muudab teie suhet paremaks ja tekitab partneris häid tundeid, tugevdab teievahelist sidet ja tekitab võimalusi omavaheliste naljade tekkeks.

Armunud paarid tahavad üksteisega kogu aeg ühenduses olla, ilus meenutus on jälle üks hea põhjus, miks partnerile päeval sõnum saata.

Kuidas ma saan sind aidata?

Partnerid, kes siiralt üksteist armastavad, töötavad tiimina igal võimalusel. Seetõttu küsivad nad üksteiselt iga päev «kas ma saan sind aidata?» Sa ei küsi seda, sest sa arvad, et ta ei saaks ise asjadega hakkama, vaid sa tahad lihtsalt tema koormat vähendada.

Suhtes oleku juures on üks väga hea asi see, et sul on tiimiliige, kes juhtumisi ka armastab sind väga palju. Edukad paarid ei unusta seda küsimust esitada, sest see aitab kallimale meenutada, et sa oled tema jaoks olemas.

Ma saan sellega hakkama

Samuti nagu edukad paarid küsivad, kuidas nad saavad abiks olla, astuvad nad mõnikord vahele, et teha asi ära, mis vajab tegemist. Ilma, et oleks vaja teda üldse paluda.

Mõned asjad on lihtsalt sellised, millega üks partner saab paremini hakkama kui teine.

Lõbutse!

Tervislikus suhtes olevad paarid saavad võimaluse igapäevaselt öelda oma kallimale, et lõbutse, ilma ise tegevuses osalemata. Olgu selleks käik jõusaalis, poes või sõpradega välja minek – andes oma partnerile vabaduse veeta lõbusalt aega ilma sinuta, aitab teie suhtel kasvada.

Lähme...

Armunud paarid teevad alati tulevikuks lõbusaid plaane ja räägivad nendest nii palju kui võimalik. Üheskoos sündmuse ootamine ei ole lihtsalt tore tegevus, vaid meenutab teile mõlemale, et te tahate koos olla ka pikemas perspektiivis.

Sa oled parim

Õnnelikud paarid ütlevad üksteisele regulaarselt seda, kui imelised nad on. See ei pea olema täpselt selline lause, aga partnerile komplimendi tegemine aitab teievahelist sidet tugevdada iga päev.

Ma armastan sind

See oleks nagu ilmselge, aga tegelikult on väga kerge unustada, et isegi kui sa oled koos kellegagi, kes teab, et sa teda armastad, siis tahab ta seda siiski kuulda ka! Armastavad paarid meenutavad üksteisele iga päev, kui armsad nad üksteisele on, kirjutab Elite Daily.

Ole kindel, et sinu partner tunneb ennast armastusväärse ja hinnatuna, sest see hoiab suhte tugevana läbi aja ja kindlustab ühise õnneliku tuleviku.