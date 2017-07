Seitse nippi, kuidas pärast unetut ööd oma päev üle elada

Uni on väga oluline ja muidugi peab esmalt tegelema sellega, et keha ja vaim saaks piisavalt puhata, kirjutab Geratist. Aga kui see ei õnnestu, on ehk abi mõnest nipist, kuidas päev kuidagi üle elada ja seejuures asjalik olla.

Ära kaani kohvi. Kofeiin soodustab stressihormoonide teket, mis pole kurnatud enesetunde korral sugugi hea. Pealegi mõjutab kohvi joomine söögiisu ja nii võid endalegi märkamatult vaid kohvi lürpida ning ei söö normaalset toitu. Kui kohvi joomine on kujunenud väga tugevaks harjumuseks, joo seda hommikul vaid väike tassike koos piimaga.

Tee omale hoopis üks värskendav segu. Tõele au andes tuleb see valmis teha juba õhtul. Tee valmis tassitäis oma lemmik taimeteed, lisa poole sidruni mahl ja soovi korral pisut steviat. Jahuta ja tõsta ööks külmikusse. Hommikul on see jook väga värskendav ja ergutav.

Kuula oma lemmikmuusikat. Pane ärgates kohe hea muusika mängima, sest see tõstab kohe su tuju ja ei mõju tervisele kuidagi halvasti.

Mine duši alla ja karasta end külma veega. Pesemise lõpus ole 30 sekundit jääkülma vee all. See parandab vereringet ja teeb sind ärksamaks.

Söö hommikusööki tunni aja jooksul pärast ärkamist. Kui sa oled väga väsinud, on keha automaatselt stressiseisundis ning toodab energiapuuduse katteks rohkem kortisooli ja adrenaliini. Söögiga viivitamine sunnib veelgi rohkem neid hormoone tööle. Selle tulemusena tekivad söömasööstud, halb tuju ja pidev jõuetuse tunne.

Söö toitu, mis hoiab veresuhkru tasakaalus. Hommikusööki tehes vali sellised toiduained, mis annaks sulle piisavalt energiat kogu hommikupoolikuks. Ära söö liiga palju suhkrut (ka mitte puuvilju või mett). Söö tervislikke rasvu (näiteks avokaadot või kookosrasva) ja valke, mida saad näiteks munast, linnulihast, pähklivõist või ka kvaliteetsest valgupulbrist.

Ole positiivne ja jälgi oma suhtumist. Ignoreeri väsimuse tundemärke ja tee kõike nii nagu tavalisel hommikul, kui oled puhanud. Pese põhjalikult oma hambaid, meigi end ja säti soengut. Vali selga kaunid rõivad ja ära unusta end lõhnastada. Kui sa panustad enda sättimisele aega, siis astud oma igapäevasesse rolli, milles sul on parem hakkama saada.