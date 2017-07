«Naistejutud» puhkuselt tagasi! Homme räägime mugavusprostituutidest ja kuulutame välja live-lindistuse

Mis on mugavusprostitutsioon? Heidi on sel teemal varem kirjutanud ning tema sõnul on tegemist mugavusprostituutide näol inimestega, kes valivad partneri vaid materiaalsete hüvede põhjal, mida too neile pakkuda saaks. «Inimesed, kes müüvad ennast maha, et elada võimalikult mugavat elu ja on nõus selle eest ohverdama enda südame, õnne ja vaimse heaolu.»

«See on tarbimismaailma häda – kui sa koguaeg kõike tarbid, siis on suhet ka sinna tarbimisahelasse lihtne paigutada ja ühendada lahti oma sellest algsest olemusest ehk siis mitte üldse südamega koostööd teha ja kalkuleerida vaid peas: kaks ühikut mees, ühel nii palju raha, teisel naa palju raha. Puhas pragmatism,» nõustub Kristina. «Müügitehing põhineb alati millelgi, harilikult on see suhe ka ebavõrdne. See inimene, kes ostab suurema kapitali, see annab midagi ka vastu: kas ta annab vastu noorust või erakordset välimust, või müüb oma erakordset leplikkust, mis on ka suur väärtus. Aga see tähendab, et sa ohverdad koguaeg midagi kellegi teise heaks.»

Ühtlasi kuulutame välja esmakordse «Naistejuttude» live-lindistuse, kuhu on kõik oodatud! «Naistejutte» saab näha-kuulda otse juba Arvamusfestivalil Postimehe telgis, 12. augusti pärastlõunal. Teema tuleb samuti intrigeeriv – arutame perevägivalla üle, kuid nurga alt, mis sageli jutuks ei tule: kui naine lööb meest...

Kuula «Naistejutte» juba homme lõunast! Varasemaid saateid saad järele kuulata kas Soundcloudist, iTunesist või «Naistejuttude» leheküljelt.