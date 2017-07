Ettevaatust: imikute hambatuleku valu leevendavad merevaigukeed on lapsele ohtlikud

Öko- ja esoteerikapoodides müüakse merevaigukeesid, mis väidetavalt leevendavad lapsel igemevalu ja aitavad tal paremini magada. Pooldajate sõnul sisaldab merevaik looduslikku valuvaigistit merevaikhapet. Usutakse, et kui laps kannab merevaigukeed, eraldub keest keha soojusel merevaikhapet, mis naha kaudu lapse valu vaigistab. Selliseid keesid müüakse ka Eestis.

Ameerika pediaatriaakadeemia avaldas hoiatuse, et merevaigukeed lastele on väga ohtlikud, sest katkemise korral kaasneb nendega lämbumisoht. Pealegi ei ole teaduslikult tõestatud, et merevaikhape imenduks naha kaudu ja et sel üldse oleks valuvaigistav toime. Ehted ja keed võivad last kägistada või katki minnes beebile kergesti suhu sattuda ja teda lämmatada, edastab Pure Wow.

Hammaste tuleku valu vastu võib lapsele anda jaheda närimismänguasja, mis masseerib igemeid ja tõmbab tähelepanu valu kannatamiselt eemale. Kui laps sööb juba tükilist totu, võib talle anda leevenduseks külmi marju või jahutada lutti külmkapis (mitte sügavkülmikus!). Suurema valu korral saab lapse igemele määrida valuvaigistavat igemegeeli.