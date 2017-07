Kõhule pai: südasuvine keefirismuuti

Lopsakatest viljadest pungil südasuvine marjahooaeg jõuab peatselt haripunkti, mistõttu on hea aeg lülitada end tervisesõbralike vahepalade ning magustoitude lainele. Värsketele marjadele koduaiast või turult on ideaalseks seltsiliseks maitsestamata ehk monopiimatooted, mis on tervislikud, täitvad ja suviselt värskendavad.