Uuring: sa ei ole ainuke, kes on uurinud eksi uue silmarõõmu kohta

Seda tõenäoliselt seetõttu, et sama uuringu kohaselt külastab 17 protsenti meist oma eksi sotsiaalmeedia kontot vähemalt kord nädalas. Me vaatame tema kommentaare ja «meeldimisi,» et leida vihjeid selle kohta, kes on tema uus silmarõõm.

Ma ei ole siin selleks, et sinu üle kohut mõista või loengut pidada, sest ma olen neid asju ise ka teinud. Me kõik oleme, kirjutab Alexia Lafata.

Usalda mind, kui ütlen: pane telefon käest.

Ära vaata enam oma eksi profiili, ning ära ürita välja uurida, kes on see naine tema piltidel ja kas ta on nüüd sinu asemel. Sul on parematki teha – reaalselt, kõik muud tegevused on paremad.

Uuringu käigus leiti veel, et igapäevaselt vaatab partneri telefoni ilma loata, lausa iga neljas naine. See haarab endas sõnumeid, sotsiaalmeedia kontot ja muud informatsiooni, mis on kättesaadav. See on väga lihtne, sest tavaliselt on inimestel salasõna automaatselt salvestatud, et kontole kiiremini ligi pääseda.

Usu, ma mõistan sind. Sa nägid, et sinu peigmees pani like bikiinides tüdruku pildile instagramis ja lisaks on ta viimasel ajal veidi kahtlaselt käitunud. Te veedate koos aega ja ta läheb duši alla, telefon lihtsalt vedeleb seal. Kuidas sa saad MITTE sinna vaadata?

Nii paraku kipub juhtuma, kui sa analüüsid nähtud asju üle. Näiteks ta saab sõnumi mingilt tüdrukult, kellest sa varem kuulnud pole. Sa eeldad kohe, et ta petab sind temaga, kuigi tegemist võib olla tema nõoga.

Ja suure tõenäosusega saab ta teada, et nuhkisid. Tõsiselt, tee endale teene ja ära anna kiusatusele järele.

Tundub ehk ebaaus ajada kõik meie suhteprobleemid tehnoloogia kaela, aga selle mõju ei saa eitada. Väga suur hulk inimesi on läinud lahku tehnoloogia vahendusel. Lausa 44 protsenti Briti täiskasvanutest usuvad, et sotsiaalmeedia teeb eksi unustamise veel raskemaks, vahendab Elite Daily.

Peaksime ehk kõik telefonid käest panema ja minema õue värsket õhku nautima, või mis?