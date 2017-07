Gaasiga vesi võib lõhkuda su hambaid

Hambaarst Adam Throne räägib: «Gaasiga vee joomise kõrvalmõjude hulgas on valulikud hambaprobleemid. Enamik inimesi ei tea, et gaasiga vesi on väga happeline. Mullid hävitavad teie hambaemaili ning põhjustavad valulikke kollaseid hambaid. Mullid sisaldavad süsinikdioksiidi, mis lisatud rõhu all tavalisele veele. Seega sisaldab gaasiga vesi nõrgalt süsihapet.»

Edmond R. Hewlett, Ameerika Hambaarstide Liidu spiiker seletas, et see on maitse lisamine, mis gaasilise vee ohtlikuks teeb. Seega tavaline gaasiline vesi ei tohiks olla ohtlik, kuid kõik karastusjoogid ja limonaadid seda on. Eelista maitsestamata vett.

Allikas: WomanMagazine