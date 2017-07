Galerii: sa ei usu, millest need kaunid pruutkleidid tehtud on

«Mul on selline tunne, et ma näen und,» tunnistas Kari Curletto Reutersile antud intervjuus. «Poole pealt tahtsin alla anda, Ma nutsin ja mõtlesin, et ei saa sellega hakkama, see on liig. Aga siis lendas liblikas mu aeda ja maandus mu käe peal.»

Curletto on ametilt näitleja. Võidu toonud 1500 paberliblikaga kaunistatud kleidi tegi ta tualettpaberist ning kasutas abivahenditena veel liimi, kleeplinti ja sädelust. Nokitsemiseks pidi ta aega napsama oma uneajast, kui lapsed magasid.

Võistlusel osalenud kleidid annetatakse pruutidele, kes ei saa omale päris kleiti osta. Vaata pilte!