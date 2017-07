Üheksa asja, mida ekstravert peaks täheldama oma tulevase partneri juures

Kui sa oled tõepoolest ekstravert, siis sa väljendad alati oma rõõmu, kui need omadused väljenduvad õiges inimeses nii loomulikult.

Teie ees on rida kohustuslikke omadusi, mida vaadata, kui otsid enda kõrvale sobivat partnerit eluks.

Ta on väga kannatlik

Ekstraverdid kipuvad tihti vooluga kaasa minema ja võivad hüpata ühelt ideelt teisele. Sa võid temaga rääkida väga paljudel erinevatel teemadel vaid kümne minuti jooksul.

Kannatlikus on väga tähtis, kui oled koos ekstraverdiga, vastasel juhul taod oma pead korduvalt vastu seina, kirjutab Elite Daily.

Ta suudab tegutseda spontaanselt

Sina võid küll olla ekstravert, aga see ei tähenda, et kaaslane peab olema. Sellegi poolest peab ta olema sinuga samal lainel, vähemalt aeg-ajalt. Võime elada hetkes on väga oluline.

Ta on sinu mõistuse hääl

Ekstraverdid tihti enne teevad ja alles siis mõtlevad. Mõnikord on sul vaja inimest, kes aitaks enne tegutsemist olukorda analüüsida.

Ta ei mõista sinu üle kohut

Kellegi leidmine, kes ei mõista sinu veidruste üle kohut on lohutav ja aitab sul jääda iseendaks.

Sest olgem ausad, et olla suhtes tõeliselt õnnelik, pead olema koos inimesega, kellele sa meeldid koos kõikide oma veidrustega. Ja loomulikult aktsepteeri ka tema kiikse.

Ta ei ürita sind vaigistada

Üritades vaigistada ekstraverdi häält, tekitad kaose! Pealegi, sa ei peaks tahtma olla koos kellegagi, kes üritab kärpida sinu «ekstraverdi tiibu.»

Ta teab, millal sa oled päriselt õnnelik

Kuna ekstraverdid on tavaliselt nii optimistlikud, siis oskavad nad teiste eest hästi varjata, kui on parasjagu tegelikult õnnetud.

Sinu kaaslane peaks saama aru, millal sa oled tegelikult õnnelik ja millal sa ainult teeskled seda.

Ta saab naljast aru

Ekstraverdid armastavad naerda, tihti teevad nad ka ise nalju. On OK üksinda naerda, aga sa otsid partnerit, kes naeraks koos sinuga.

Ta kuulab sinu pööraseid ideid

See on üpris tavaline, et kui ekstraverdil on midagi mõttes, siis varsti on tal sellega seoses mõni pöörane idee. Ja kui sa ütled need mõtted valjult välja, siis on alati tore, kui keegi päriselt kuulab.

Ta ei soovi sind muuta

Samamoodi nagu sa ei saa sundida ekstraverti vaikima, ei saa sa teda ka muuta. Sa ei saa muuta tema loomust, sest ta lihtsalt on selline. Õige partner mõistab seda ja armastab teda kõigest hoolimata.