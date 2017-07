18 varalahkunud Linkin Parki laulja Chester Benningtoni tsitaati elust, alkoholismist ja lõppudest

«Sa alati püüad end ületada, ka siis, kui sa oled juba läbi löönud.»

«Ma oskan minuga toimuva negatiivse võtta ja väljendada seda läbi muusika – aga selleks pean ma end valu suhtes tuimaks tegema.»

«Mulle ei meeldi end tagasi hoida, sest just nii teen ma endale haiget.»

«Kui ma kirjutan, mõtlen ma ainult iseendale, sest ma saan põhineda ainult iseenda kogemustel. Ja kuigi ma ei näe iseenda täpset peegeldust iga inimese näol, kes on publikus, ma tean, et mu lauludes on tõde ja seepärast on fännid meid kuulama tulnud.»

«Ma ei joo. Ma valisin kainuse. Ma olen viimase kuue aasta jooksul olnud purjus, aga ma lihtsalt ei taha enam olla see inimene.»

«Paluda kellelgi kirjeldada, kuidas miski kõlab on sama, mis paluda pimedal inimesel arvata, kuidas ma välja näen.»

«Meile meeldib mõelda, et meie muusika on alati suurem kui igaühe meie individuaalsed kogemused.»

«Mulle meeldib olla paranemisteekonnal. See lihtsalt olen mina, sellest ma kirjutan ning enamik mu tööst on selle peegeldus, mille ma olen ühel või teisel moel läbi elanud.»

«Artistina tahan ma reaktsiooni.»

«See on armastuse ja töö äri.»

«Alkohoolik olla pole cool.»

«Ma ei lähe välja ega nori tüli.»

«Ei ole nii, et me istume maha ja ütleme: «Hmm, inimesed on majanduse osas ebakindlad. Kirjutaks sellest!»»

«Lõpetamise raskeim osa on uuesti alustamine.»

«Kui me otsime armastust ja rahu väljaspoolt, kukume me varem või hiljem läbi. See peab tulema sinu enda seest. Näita head eeskuju.»

«Mul polnud aimugi, et ma olin selline õudusunenägu. Ma teadsin, et mul on probleeme joomise ja narkoga ning et osa mu eraelust on pöörane, kuid ma ei mõistnud, kuidas mõjutan ma inimesi enda ümber, enne kui mulle öeldi otse välja, milline ma tegelikult olen.»

«Olgem kõik osa lahendusest.»