Treener vastab: kas rohkem kordusi tähendab paremat treeningut?

Keha on pidevas kohanemises treeningutega. Kui teed pidevalt sama raskuse ja kordustega, kohaneb ka su keha selle trenniga ning trenn muutub järjest lihtsamaks.

Rohkem kordusi pole alati parem. Kõige parem on hoida kordusi vahemikus 10-12. Kõige olulisem on hoida õiget tehnikat. Kui oled jõudnud 12 korduse juurde, võiks lisada harjutustele raskusi, mitte kordusi. Nii arendad lihaseid rohkem.

Teine võimalus treeningut raskemaks teha, on tempo maha võtta. Mida aeglasemalt harjutusi teed, seda pikemalt on lihased pinge all ja töösse rakendatud.

Allikas: WellAndGood