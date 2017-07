Kui kaua tegelikult võtab aega treeningu tulemuste nägemine?

Võib-olla on sinu eesmärgiks kasvatada lihast, vastupidavust jooksmisel või tahad saada tagumiku rohkem trimmi. Aga ehk loodad sa, et treening pakub leevendust ärevusele või aitab sind lihtsalt magama mineku ajaks ära väsitada.

Milline iganes sinu põhjus treenimiseks on, see võtab kindlasti natukene aega ja pühendumist, et näha positiivseid muutuseid, nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Kui sa soovid näha muutusi lihasjõus, siis võtab see aega ligikaudu kaheksa nädalat

Muidugi ei kehti üks ja sama number kõigi jaoks, aga see on keskmine aeg enamikel inimestel.

Õigel rajal püsimiseks tee asju, milles eest sinu keha on tänulik. Venita enne ja pärast treeningut, söö tasakaalukalt ja luba endale puhkepäevi, kui neid vajad.

Väga tähtis on valida trenn õige raskusastmega. Kui sa alustad kohe väga tugeva treeninguga, selleks ilma vajaliku füüsilise vormita, siis võib see lõppeda vigastustega. Nõnda sa küll ei saavuta tulemusi nii kiiresti, kui võib-olla sooviksid, aga sinu tervis ja turvalisus on pikemas perspektiivis palju olulisemad, kas sa ei leia?

Vastupidavuse suurenemine jooksmisel sõltub täielikult konkreetses inimesest

Jäta meelde, et vigastuste vältimiseks ei tohiks tõsta jookstavat vahemaad rohkem kui kümme protsenti nädalas.

Kindlasti lisa juurde ka jõutreening ja venitamine. Selleks, et joosta kiiremini ja kauem, kulub aega – järjepidevus on võti.

Emotsionaalset kasu võid trennist lõigata väga kiiresti

Muutused võivad olla isegi kohesed.

Vaid viie minutiline trenn võib alustada ärevusvastase toime stimuleerimist, mis võib kesta mitu tundi.

Uuringud näitavad, et kümme minutit kiirkõndi on sama hea stressimaandaja, kui 45 minutit kardiot, kirjutab Elite Daily.

Veel üks hea nipp: muuda oma treeningut iga kuue kuni kaheteiskümne nädala tagant, nõnda treenid erinevaid lihasgruppe.

Pole oluline, milline sinu treeningu eesmärk on, kui oled järjepidev ja loov, siis saavutad need tulemused, mida tahad ja väärid.