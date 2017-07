Mehed vaatavad pornot, naised ahastavad - aga miks?

Psühholoog Klein kirjutab ajakirjas Psychology Today, et saab selliseid kirju naistelt iga nädal. Enamasti korduvad neis samad küsimused:

Miks mehed pornot vaatavad?

Miks mehed lubavad, et lõpetavad porno vaatamise, aga vaatavad ikkagi edasi?

Miks ei saa mehed aru, et nad murravad porno vaatamisega oma naise südame?

Kuidas ma saan magada mehega, kes vaatab pornot?

Kas on üldse olemas mehi, kes ei vihka naisi?

Naistele kaasa tundes on Klein vastanud:

Mehed vaatavad pornot, sest paljaste naiste (või meeste) vaatamine masturbeerimise ajal on meelelahutuslik. Enamasti ei ole sel midagi pistmist sellega, mida nad oma kaaslase vastu tunnevad.

Mehed ei vaata pornot seepärast, et neile ei piisaks oma partnerist.

Mõned mehed on jobud. Mõned neist vaatavad pornot, mõned mitte. Suurem osa meestest ei ole jobud. Mõned neist vaatavad pornot, teised mitte. Porno vaatamine ja jobuks olemine ei ole omavahel otseses seoses.

Mehed lubavad, et nad ei vaata pornot, sest nad ei taha tegeleda oma partneri solvumise ja vihaga. Naisel on kohatu mehelt sellist lubadust välja pressida ja mehest on seda rumal lubada.

Mehed ei tohiks oma lubadusi murda.

Naised ei tohiks mehe privaatsete tegevuste järel nuhkida ja selle kohta tõendeid otsida.

Peaaegu alati on pornoteemalise konflikti taga midagi muud. Kas teil oleks ideaalne suhe, kui su partner ei vaataks mitte kunagi pornot? See on kaheldav, aga kui nii, siis lase pornoprobleemist lahti ja naudi paradiisi. Kui ei, siis räägi sellest, millest sa tegelikult rääkida tahad. Kui mees keeldub, siis anna talle mõista, et vaikimine ja probleemi eiramine sulle ei sobi.

Mõned naised eeldavad, et neil on mehega justkui rääkimata reegel, et mees pornot ei vaata, kuigi mees pole midagi sellist kunagi välja pakkunud. Seetõttu tunnevad naised end reedetuna, kui mees seda «reeglit» rikub.

Mõni naine arvab, et tal on õigus mehe pornovaatamist keelata seepärast, et ta peab seal nähtut vastikuks, hirmsaks või segadusseajavaks. Sellist õigust tal muidugi pole, nagu pole ka mehel õigust dikteerida, mida naine vaatab. Nii nagu mees ei saa keelata naisel mõne seebika vaatamist, ei saa ka naine keelata mehel porno vaatamist.

Mõni naine arvab, et mees on ta porno nimel «maha jätnud». Ükski mõistlik inimene nii ei tee. Seksuaalsuhetest oma partneriga loobutakse mitmetel põhjustel, sageli passiivselt ja probleemi omavahel arutamata. See on tõesti asi, mille üle on õigus nuriseda.

Mitte kunagi pole naine süüdi selles, et mees pornot vaatab. Isegi kui juhtub, et mõni mees oma naist selles süüdistab, siis valdav enamus seda ei tee, sest nad üldse ei arva, et porno vaatamist peaks kuidagi selgitama.