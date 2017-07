Uuring kinnitab: naised häbenevad tööl püksikorral käia

Daily Mail vahendab V.I.Poo tellitud uuringu tulemusi, mille kohaselt tunneb üle poole naistest suurt ebamugavust, kui töö ajal tuleb kakahäda ja selleks tuleb kasutada ühistualetti. Meestest häirib see vaid 29 protsenti.

Teised kohad, kus end parema meelega ei kergendataks, on lennukitualett, sugulase käimla ja restorani WC.

Samast Austraalia küsitlusest selgus, et 20 protsenti inimestest ei teeks mitte kunagi suurt häda esimesel kohtingul olles. Selle põhjuseks toodi piinlik lõhn, hääled ning hirm, et see rikub intiimsed väljavaated.

Kõige parem aeg tualetis käimiseks on vastanute meelest hommikul kella 6 ja 8 vahel. Kolmandik võtab selleks endaga tualetti kaasa kas nutitelefoni või tahvelarvuti.