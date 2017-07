Emotsionaalsed seinad, mis tuleks murda enne, kui saad 25

Hirm üksi olemise ees

Kui sul on hirm üksi olemise ees, siis ehita emotsionaalne sein parem enda ja kaaslase ümber. Või ehita see enda ette, siis see pimestab sind potentsiaalsete halbade asjade suhtes.

See on arusaadav: me kipume klammerduma selle külge, mis paneb meid end hästi tundma. Aga kui me teeme seda ainult hirmust, siis ei ole see siiras, ega aus teise inimese suhtes.

Vaikimine asjadest, mis sind häirivad

See on kujutletavalt nagu müüri ehitamine sõnade ümber, mis peaksid välja pääsema. Enda hääle varjamine ei mõjuta kedagi teist peale sinu enda ja see ei ole aus, et sa keerad hääle kinni selliste asjade suhtes, mis sind tõsiselt häirivad.

Sa ei lase kedagi sisse

Inimesed on kiired kritiseerima, kui ei olda valmis kedagi endale lähedale laskma, aga nad ei vaevu küsima, miks see nii on.

See võib olla raske, aga ära ürita limiteerida teistega suhtlemist, isegi kui sul on keerulised ajad. Sa võid magada maha võimaluse kohtuda imeliste inimestega, kui sa kellelegi ennast ei ava.

Lase mõtted eksist lahti

Eksid on tihti näiteks, mida me ei peaks enam uuesti kordama. Kui sa vead mõtted eksist oma uude suhtesse, siis sellega sa ei aja ainult uut partnerit segadusse, vaid näitad ka seda, et sa pole võimeline edasi liikuma.

Eitad, et sul on emotsionaalsed seinad ees

Jah, emotsionaalsete seinade eitamine on tegelikult veel ühe emotsionaalse seina ehitamine. Kui sa nõustud, et sul need on, siis see aitab jõuda lähemale nende langetamisele, kirjutab Elite Daily.

Kui sa tead nende olemasolust, siis on sul lihtsam neid seljatada. Me ei saa alati asjade käiku kontrollida, aga me saame kontrollida seda, milline on meie reaktsioon nendele ja liikuda edasi.