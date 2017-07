Kosmetoloog vastab: miks me vananeme ja kuidas suvine päike seda mõjutab?

Säilitamaks ja pikendamaks noorust tuleb võtta tarvitusele meetmed vananemisilmingute ennetamiseks ja korrigeerimiseks. Sealjuures tuleb õigesti määrata naha tüüp ning vananemise tüüp ja aste. Normaalse naha nooruse säilitamiseks piisab selle loomuliku tasakaalu hoidmisest. Kuiv nahk nõuab suuremat tähelepanu ja hoolt: tuleb tagada naha pidev niisutus ja toitmine. Rasust nahka tuleb hoolikalt puhastada, kasutades rasunäärmete talitust korrigeerivaid vahendeid ja vahendeid, mis kaitsevad nahka infitseerimise eest. Iga nahk vajab puhastamist, toniseerimist, niisutust, toidet ja kaitset.

Mis on nahahoolduses uusimad trendid ning kas võib öelda, et tänapäevased võimalused aitavad tõepoolest kauem nooruslikuna püsida?

Naha seisund sõltub eelkõige üldtervisest. Ilu seestpoolt – see on terve soolestiku mikrofloora, millest sõltub otseselt naha seisund.

Meie naha PH-tasakaal on väga tundlik. Agressiivseid näopuhastusvahendeid kasutades jätame naha loomulikust kaitsekihist ilma. Siit ka niiskuse kadumine (vesi aurustub), tundlikkus UV-kiirguse, temperatuurikõikumiste, saastanud õhu suhtes (kaitse ei suuda välismõjudele vastu seista) ja põletikud. Seega on vajalik tark puhastamine pehmete vahenditega, näiteks hüdrofiilõlidega, mis kontakteerudes veega muutuvad piimvalgeks emulsiooniks ja lahustavad jumestuskreemi jäägid (kanda õli kuivale nahale, piserdada peale vett, masseerida, pesta maha).

Booster’id. Need on ained, mis suurendavad tavaliste kreemide ja seerumite tõhusust või kiirendavad nende toimet, aidates tungida sügavamale nahka, töötada kiiremini ja eesmärgipäraselt. See tähendab, et kui enne oma lemmikkreemi pealekandmist kanda näonahale booster, saate parema tulemuse. Samuti võib booster’eid lisada teistesse kosmeetikatoodetesse, muutes need tõhusamaks ning isegi kasutada iseseisva vahendina.