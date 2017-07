Seitse toitu, mille söömine ennetab juuste välja langemist

Lõhe

Juuksed (ja küüned) koosnevad valkudest, mis tähendab, et nende tugevdamiseks tuleb ka valke süüa, õpetab Prevention. Valke on vaja ka selleks, et toota keratiini, mis on juuksekarva üks peamine struktuurikomponent. Juuste tervisele mõjub hästi mereandide, näiteks lõhe söömine, sest selles on palju kasulikke vitamiine ja oomega-3-rasvhappeid.

Mesi

Juuste välimuse nimel ei tule mett mitte süüa, vaid pähe määrida. Sega 9 osa vee hulka 1 osa vett ja määri üle päeva selle seguga oma peanahka. See aitab nii sügeluse, peanaha kestendamise kui ka juuste hõrenemise vastu.

Pähklid ja seemned

Üks kõige põhjalikumaid juuste välja langemist uuriv teadustöö avaldati 2015. aastal väljaandes Journal of Cosmetic Dermatology. Teadlased andsid katses osalenud naistele kuueks kuuks toidulisandeid, mis sisaldasid oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid ning antioksüdante. Tulemused olid valdavalt positiivsed: pärast kuue kuu möödumist märkisid 90 protsenti katsealustest, et juuste välja langemine vähenes. 86 protsenti kinnitas, et juuksed hakkasid paremini kasvama ning 87 protsenti leidis, et juuksed läksid paksemaks. Mainitud häid rasvu saab hästi pähklitest ja seemnetest, täpsemalt näiteks Kreeka pähklitest, linaseemnetest, aga ka rapsi-, päevalille- ja seesamiõlist.

Spinat

Uuringutega on leitud, et juuste hõrenemine tabab rohkem ka neid naisi, kel on madalam raua ja D2-vitamiini tase. Seetõttu tasub süüa spinatit, milles on tublisti rauda ja C-vitamiini, mis aitab raua imendumisele kaasa. Söö spinati kõrvale keedumuna või seeni, milles on D-vitamiini.

Austrid

Juuste hõrenemise pidurdamiseks ja ravimiseks on tsink justkui imeravim. Näiteks on leitud, et alopeetsia tõttu juuksed kaotanud inimestel on võrreldes teistega organismis tundvalt vähem tsinki. Õnneks võib tsinki sisaldavate toitude või ka toidulisandite tarbimine aeglustada juuste välja langemist. Tsinki saab hästi näiteks pähklitest, spinatist, munadest, päevalilleseemnetest, hernestest, nisuidudest, kaerast ja kikerhernestest.

Õlid

Kõrvitsa-, rosmariini- ja kookosõli on nektar su peanahale. Ühes uuringus anti kiilanevatele meestele 24 nädala jooksul kas kõrvitsaõlikapsleid või platseebokapsleid. Need, kes tarvitasid kõrvitsaõli, märkasid 40-protsendilist juuksekasvu tõusu.

Õlid on kasulikud ka pähemäärimiseks. Kookosõliga juukseid stiliseerides pidurdad juustest valkude kadu ja rosmariiniõli kiirendab juuste kasvu.

Merevetikad

Üks hiljutine uuring näitas, et toidulisandid, mis sisaldavad Hiina meditsiinist tuntud cistanche tubulosa’t ja laminaria japonica’t (söödav pruun merevetikas), tulevad kasuks juuste kasvamisele. Katsealused tarvitasid toidulisaneid 16 nädalat ja 27 protsenti neist kinnitas, et juuksed muutusid paksemaks. Samuti aitas see nahaärrituse ja kõõma vastu.