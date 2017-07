Kuus märki, et te ei sobi partneriga kokku

Teie ees on kuus märki, mis viitavad sellele, et teie suhtest ei saa tõenäoliselt asja. Olete lihtsalt liiga erinevad inimesed.

Te ei tee kompromisse

Te võite küll enamjaolt olla samal arvamusel, aga kui te ei ole valmis leidma kompromisse nendel mõningatel teemadel, kus teil on erimeelsused, siis võib see tõsisemate teemade puhul kujuneda suureks probleemiks.

Iga suhtega kaasneb kompromisside tegemine, aga kui teie väärtused on liiga erinevad ja kumbki osapool pole valmis kompromisside tegemiseks, siis võib see olla märk sellest, et lahkuminek on lähedal.

Te ei katseta üksteise hobisid

See on täiesti normaalne, et teile meeldivad erinevad tegevused, seriaalid või söögid. Sulle ei peagi ilmtingimata meeldima kõik asjad, mida su partner teeb, aga kui sa ei ole tema rõõmustamiseks valmis neid mõnikord tegema või midagi uut proovima, siis te ehk olete üksteise jaoks sobimatud.

Teil on erinev isu seksi järele ja kumbki pole valmis vastu tulema

Kui sina partnerile meeldib tihti spontaanselt asja kallale asuda, aga sinul läheb alati tükk aega, enne kui saavutad õige meeleolu, siis ehk teie soovid on liiga erinevad, et koos jätkata. Ehk tundub sulle, et partneril on pidevalt vabandused mitte seksimiseks või on sinul magamistoas igav – mõlemal juhul on teie suhtega tõenäoliselt midagi lahti.

Te ei mõista üksteise nalju

Kui te üksteise huumorit ei mõista, siis võivad omavahelised vestlused olla üpris ebamugavad. See on üsna ebatõenäoline, et teie huumor tulevikus muutub, kirjutab bustle.com.

Teil on erinev nägemus tulevikust

Abielu? Lapsed? Religioon? Elukoht? Need on kõik tähtsad küsimused, mida paarid peaksid omavahel arutama ja ühisele otsusele jõudma. Kui teil on partneriga väga erinevad nägemused tulevikust, siis ei pruugi teil olla piisavalt palju ühist, et koos püsida.

Te ei suhtle samal viisil

Kui te olete väga erinevad inimesed ja näiteks ühel partneril on pidevalt häbi teise pärast, siis ei ole sellel suhtel tulevikku. Te peaksite suutma omavahel vabalt suhelda, ilma pingelise õhkkonnata.