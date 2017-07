Viis sammu, kuidas oma sisemise kriitiku suu kinni panna

PureWow annab lihtsa juhise, kuidas seda teha.

Räägi kellelegi, mis sind stressama paneb

Jah, «ventileerimine» aitab. Või siis vähemalt aitab see, kui sa räägid kellegagi läbi piinliku vahejuhtumi või selle mure, mis sind hulluks ajab. Kui sa suudad oma mure sõnadesse panna, oled juba teinud olulise sammu edasiliikumise poole.

Mõtle, mis nõu annaksid sa sõbrale samas olukorras

«See kommentaar? See pole midagi hullu, ilmselt oled sa ainus, kes seda mäletab.» Kui sa ütleksid sõbrale just nii, siis peaksid sa sama ka endale ütlema.

Asenda ülikriitilised mõtted täpsete lausungitega

Su sisemisel kriitikul on oskus muuta juhtunud asjad eriti dramaatiliseks ja hullemaks, kui need tegelikult olid. Sa saad seda muuta, kui reastad asjad nii, nagu need tegelikult juhtusid.

Seejärel mõtle läbi edasine tegevuskava

Su sisemine kriitik – isegi, kui ta on väga irratsionaalne – on aidanud sul vähemalt avastada ühe väikese vea, mida sa tahaksid parandada. Võta vastu otsus, mida edaspidi teha. Pea meeles, et see ei tähenda, nagu sa annaksid sisemisele kriitikule alla – sa hoopis leiad viisi eemaldada oma elust see häiriv asi, mis su sisemise kriitiku üldse lõugama pani.

Pane taimer peale

Tõsiselt, su sisemine kriitik väärib vaid viit või kümmet minutit su ajast. Võta kõigepealt ette ülal loetletud sammud ning seejärel vii oma mõtted mujale, leia tegevust, et sa oma mõtetesse pikemaks ajaks kinni ei jääks.