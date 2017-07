Kaheksa kavalat viisi, kuidas majapidamises sidrunit kasutada

CheatSheet on reastanud huvitavad viisid, kuidas seda kollast vilja oma majapidamises ära kasutada.

1. Putukatõrjes tuleb sidrun kasuks – kui su aias on nuhtluseks põrnikad ja sipelgad, on just sidrunimahlast nende tõrjel abi.

2. Desinfitseeri sellega lõikelaud. Sa ju tead, kui palju baktereid kogub endasse švamm? Seega on parim viis oma lõikelaualt bakterid ära saada see desinfitseerida. Võta natuke sidrunimahla ja soola – selle lahusega peaksid lõikelaua kenasti puhtaks saama.

3. Puhasta mikrolaineahju. Võta kauss, vala sinna klaas vett ja haki sisse ka üks sidrun. Pane segu mõneks minutiks kõrgel kuumusel mikrolaineahju. Pärast seda peaks olema mustus kenasti lahti ja saad selle lapiga kergelt ära puhtastada.

4. Soola asendaja. Liiga soolased toidud on üks põhjuseid, miks esimese maailma riigid ülekaalulisuse epideemiaga hädas on. Kuid proovi järgmine kord, kui su toit vajab lisalaksu, asendada sool sidrunimahlaga!

5. Poleeri vasknõusid. Sidrun, natuke soola ja vasknõud säravad peagi kui uued!

6. Eemalda roosteplekid. Kui mõni riideese on roosteplekiliseks saanud, töötle plekki soola-sidrunimahla lahusega, riputa seejärel mõneks tunniks päikese kätte ja pärast masinpesu peaks riideese olema nagu uus.

7. Tugevda oma küüsi. Leota oma küüsi sidrunimahla ja oliiviõli segus, mis muudab küüned tugevamaks.

8. Valgenda hambaid. Sega kokku sooda ja sidrunimahl ning kanna segu vatipulgaga hammastele. Seejärel hõõru hambaharjaga ja loputa.