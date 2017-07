Viis üllatavat asja, mis sinu viljakust mõjutavad

Libestid. Osad veepõhised libestid pärsivad seemnerakkude jõudmist munarakuni, kuna vesi võib imenduda. Seevastu õlil baseeruvad libestid võivad olla sperma osas vaenulikud ning tappa püüdlikud seemnerakud juba eos.

Teatud ravimid. Antidepressandid toodavad ajus sellist hormooni nagu prolaktiin, mis sekkub ovulatsiooni protsessi. Kui soovid rasestuda, aruta oma arstiga läbi ravimid, mida tarvitad.

Sinu kaal. Ülekaalulistel naistel on suurem tõenäosus kogeda viljastumisprobleeme. Sama on alakaalulisuse puhul. Kaalu kõikumised mõjutavad ka hormoone, mis reguleerivad ovulatsiooni. Hoia kaal normis ja stabiilsena.

Sinu treeningharjumused. Ületreenimine võib mõjutada hormoone nõnda, et lööb tsükli sassi. Need, kes peavad madala kalorsusega dieeti ning treenivad üle, võivad kaotada menstruatsiooni üldse. Kõige võti on mõõdukus.

Sinu geenid. Kui su emal oli raskusi rasestumisega ning koges varajast menopausi, võib ka sul olla keeruline rasestuda. Küll aga see, kui su ema jäi lapseootele oma neljakümnendates, ei tähenda, et ka sul nii läheb. Hea on arutada enda emaga meditsiinilist külge sellest.

Allikas. Women´s Health