Imelise peedi võlujõud

Peet on täis häid toitaineid. Peedid sisaldavad väga vähe kaloreid: kõigest 35 kalorit ühe keskmise suurusega peedi kohta. Üks tassitäis peete peidab endas 13 grammi süsivesikuid, neli grammi kiudaineid. Lisaks A, C ja B6 vitamiini, rauda, kaltsiumi ja veel lugematul hulgal kasulikke aineid. Peedi mõju aitab lisaks muule ka põetike vastu organismis.

Aitab hoida täiskõhutunnet. Kuigi peet on madala kalorsusega, hoiab see imesöök tänu kiudainetele kõhu täis ning sööd tänu sellele vähem. Kiudaineterikas söök on kiireim viis vähendada tarbitud kaloreid, hoides samas kõht pidevalt täis. Soovitatav kiudainete päevane kogus on 25-35 grammi.

Peet muudab treenimise lihtsamaks. Vihkad treeningut? Pidev tunne, et tahaksid loobuda? Siis võib just peet sulle treeningul abiks olla. 2013. aastal läbiviidud uuringus anti kümnele mehele kas peeti või patseebot enne trenni. Tuli välja, et need, kes said enne trenni peeti, tundsid end trennis paremini, treening oli nende jaoks lihtsam, tulemused tulid kiiremini ning keha vastas treeningule paremini. Peet parandab organismis hapniku tarbimist, mistõttu jõudsid katsealused teisest grupist 14 protsenti rohkem treenida.

Suureks abiks maratoniks treenijale. Peedis on vajalikud suhkrud ja raud, mis aitavad sul joosta kauem ja kiiremini. Peedipulbrit lisatakse nii kokteilidesse kui trennijookidesse.

Peet vähendab lihaste taastumisaega. Peedi hea mõju taastumisele sai kinnitust 2016. aasta uuringus. Peet sisaldab põletikuvastaseid aineid, mis aitavad kehal taastumisega toime tulla.

Peet vähendab vererõhku. Peedis sisaduvad toitained aitavad veresoonetel lõdvestuda ning aitab tervetel inimestel hoida vererõhk kontrolli all.

Hoiab aju funktsioonid töös. Tuleb välja, et lisaks kõigele muule, hoiab peet ära ka dementsust. Ajufunktsioonid aeglustuvad vananedes, kuna vereringe aeglustub. Tänu sellele aeglustub ka ajutöö. Peet parandab vereringet, mistõttu paraneb ka ajutöö võimekus.

Allikas: TheList