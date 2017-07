Kuus märki, et sinu «peaaegu suhe» ei jõua kuhugi

Ta kasutab ikka neid äppe

See peaks olema «nägemist, me ei näe enam kunagi» hetk.

Kui sa näed, et ta kasutab siiani aktiivselt seda kohtinguäppi, kus teie kaks kohtusite, siis tõenäoliselt ei käi ta seal sinu profiili uuesti vaatamas.

Räägi sellest oma «peaaegu kaaslasega» ja küsi temalt, mitme inimesega ta veel kohtamas käib. See ei muuda sind vähem lahedaks, vaid näitab, et sa väärtustad ennast. Ära piina ennast ootamisega, et näha, mis edasi hakkab saama.

Teil ei ole olnud «seda vestlust»

Ligikaudu kuus nädalat pärast kohtamas käimiste algust peaks tulema vestlus teemal «mis me oleme?» Palju tõotavas suhtes peaks kutt hakkama vihjeid jagama, näiteks kutsuma sind oma tüdruksõbraks.

Kui selleks ajaks ei ole ikkagi mingit märki, et teie vahel on midagi enamat, siis võta see teema üles. Ära veeda rohkem aega teadmatuses.

Kui ta ei ole sinust väga huvitatud, siis teeb see küll haiget, aga parem nüüd kohe seda tunda, mitte pärast hulga oma aja investeerimist sellesse suhtesse.

Suhete maailm on keeruline ja ajastus on väga tähtis faktor, kirjutab Elite Daily. Kui meie toodud märgid on sinu jaoks tuttavad ja sa mõistad, et oleks aeg sellest «peaaegu suhtest» väljuda, siis ole enda üle uhke, et tundsid need vihjed ära. Ära ole enda vastu karm, sa ei oleks saanud midagi teisiti teha.

Praegu on parem see suhe lõpetada ja ehk kuuled temast mõne kuu või aasta pärast, kui see on nii mõeldud. Ära raiska tema peale aega, selle asemel kohtu inimestega, kellega oled samal leheküljel.

Sinu «peaaegu suhe» võib tunduda pooltäis või pooltühi, aga kas sa ei eelistaks täis varianti?