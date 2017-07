Psühholoog Kätlin Konstabel: miks ilusate meeste naised end dieetidega piitsutavad?

Kehataju sõltub sellest, kui väga on lapsepõlvekodus just välimusele või heas vormis olemisele rõhku pandud. Võib-olla on kuskil teismeeas kõva vopsu füüsilisele enesehinnangule andnud kaaslaste kommentaarid, meedia mõjust ei maksa rääkidagi. Triviaalne tõde on, et kui kallim naise välimuse kallal nokib, siis see ei tee naise enesetunnet paremaks. Samuti on varasematest uuringutest teada, et naised kipuvad liialdama sellega, kui kõhnana mees neid sooviks näha ja võtavad ette ebatervislikke dieete jms, et kujuteldavale ideaalile ikka lähemale jõuda.

Käesoleva aasta septembris avaldatakse ajakirjas Body Image uuring, kus fookuseks on partneri atraktiivsuse mõju kehatajule. Florida ülikooli teadlased Tania Reynolds ja Andrea Meltzer andsid kahekümnendates eluaastates vastabiellunutele täita küsimustikke, kus uuriti nii kehataju, söömiskäitumist kui ka suhetega rahulolu. Samal ajal hindas täies pikkuses tehtud fotode põhjal kaks gruppi noori kõigi osalejate atraktiivsust – üks grupp pidi hinnangu andma kehale, teine näole.

Selgus, et õnnelikumad olid need suhted, kus naine oli mehest atraktiivsem. Lisaks leiti, et atraktiivne meespartner suurendas oluliselt naiste soovi kõhn olla ja igasuguseid dieete pidada: kui meest hinnati naisest oluliselt kenamaks, oli see soov seda suurem. Meestel seevastu naise atraktiivsus oma välimusele mõtlemisele ja dieedipidamise soovi kuidagi ei mõjutanud.

Teadlaste arvates aitab uuring selgitada, miks naised nii tihti kardavad, et nad pole küllalt kenad – kuigi samas rõõmustavad, et nende kõrval on kena mees. Tulemused on ka abiks, et paremini aidata naisi, kellel on suurem oht söömishäirete tekkeks, lisaks käivad negatiivne füüsiline enesehinnang ja äärmuslikud dieedid tihti koos tõsiste psüühikaprobleemidega nagu depressioon, ärevus- ja sõltuvusprobleemid.

Mida võiks selliste tulemustega reaalses elus suhteid luues ja hoides pihta hakata? Esiteks soovitavad teadlased, et kenad mehed peaksid oma kallimatele rohkem rõhutama, et nad on ilusad ja armsad just sellisena, nagu nad on. Samuti peaks mehed õppima tähele panema ja tunnustama naiste muid toredaid omadusi peale välimuse, näiteks arukust, sõbralikkust, vaimukust või seda, kui hea on naine voodis. Naistele võiks see uuring aga meelde tuletada, et kena mehega kohtudes tuleks silmas pidada mehe võimet tähele panna ja tunnustada naise erinevaid positiivseid omadusi, mitte ainult välimust.