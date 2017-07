Salapärane Salme põrutab: kui oled eksist lahus, siis ärge kokku enam tonksutage!

Tahtsin ülikooli minna, aga ei saanud sisse. Nii nõme tunne, tädi Salme! Mis ma nüüd teen?

Ei noh, see on muidugi üks hirmus lugu tõesti. Vaata, lapsekene, meie maine elu on täis kannatusi, siin pole midagi imestada. Sul on nüüd kaks võimalust: kas juua ennast täis, saata kogu see eneseparendamise plaan kuu peale ja poemüüjaks tööle minna, või mõelda välja mingi parem plaan, kuidas ennast ikkagi kooli sisse möllida.

Kui sa ühel päeval juba minuvanune oled, ega siis pole vahet, kas alustasid õpinguid 2017. või 2019. aastal, peaasi, et üldse ennast kokku võtsid. Nii et ära nüüd noruta, vaid uuri järele, kas sa saad äkki mõne eksami uuesti teha või hoopis sealt samast ülikoolist endale järelaitamiseks kursuse leida. Sellise väikse asjaga saad ju ikka hakkama ja nii oled järgmisel aastal teistest kandideerijatest juba jupi võrra ees.

Me läksime juba kuu aega tagasi eksiga lahku, kolisin tagasi ema juurde. Häda on aga selles, et siiamaani saame temaga hästi läbi, võtame koos napsu, teeme suitsu, ja mis seal salata, seksime päris palju. Käin meie vanas ühises kodus kogu aeg külas, aga õhtul pakin ennast jälle kokku ja sõidan ema korterisse. Mul ongi selline tunne, et seda eks tahtiski – saada mult ikkagi lõbusasti veedetud aja, aga ilma suuremate kohustusteta.

Oh sa poiss, kus need tänapäeva noored inimesed oskavad ikka nalja teha! Mis sa oled lolliks läinud, lapsuke? Olete te siis lahus või ei?

Ei, noh, ma saan aru, et noortel inimestel on aega palju ja mille muu kui tonksutamisega seda täita, aga sa peaks natuke järele mõtlema, et kuhu see asi nüüd viia võiks. Vaata, igaüks saab igast suhtest midagi, ja minu kaks abielu on õpetanud, et ainult siis on elu tore, kui mõlemad sama palju võidavad.

Noh, sinu eksi puhul ei ole eriti raske välja mõelda, mida tema mõtleb. Eks tal, noorel inimesel, oli sellest kõrini, et sa tal kogu aeg turja peal elasid, tahtis vabadust ja veidikene ringi vaadata. Ilmselt mõtles, et sinust paremaid naisi on linna peal jalaga segada, vaja ainult kodust välja minna ja lasta austajatel kaela langeda. Samas eks sa talle ikka meeldid, oled turvaline ja tuttav, nii et sinu vahel külla kutsumisel ja diivani peal musutamisel pole midagi viga, peaasi, et õigel hetkel sinust jälle lahti saab ning oma eluga edasi minna võib.

Mis aga sina sellest asjade seisust võidad, ei suuda ma tõesti välja mõelda. Noh, eks sul on süda hell, sest kallim jättis maha, aga tule nüüd mõistusele! Aeg on eluga edasi liikuda ja lõpeta ära see uksemati mängimine! Mis sa arvad, et kui su uus prints valgel hobusel välja ilmub, on tal hea meel sellise asjade seisu üle? No ei ole!

Kuidas ma ütlen oma kolleegidele, et nad mulle töövälisel ajal ei helistaks? Me võime ju kontoris ja suvepäevadel hästi läbi saada, aga juba mitmendat õhtut helistatakse purjus peaga, kui ma mehega kodus olen. No kuhu see kõlbab!

Nii ütlegi! Mis maailmas me elama peame? Kuhu see kõlbab! On alles inimeseloomad! Juudas! Lülita oma telefon välja või vaheta number ära! Ja ütle ahistavatele töökaaslastele, et kui nad sind rahule ei jäta, lähed politseisse!

