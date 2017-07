Juhused, mil on lubatud oma sõbranna eksiga kohtamas käia

On mõned korrad, kui on OK käia kohtamas oma sõbranna eksiga, kui ta annab selleks loa. Loe ja saa teada, millal on see siis täpsemalt lubatud.

Kui sinu sõbranna on päriselt eksist üle saanud

Kui sinu sõber on 100 protsenti oma varasemast suhtest üle saanud siis on võimalus, et ta annab sulle rohelise tule.

Veel parem on siis, kui ta on ise uues suhtes ja tõsiselt armunud. Sellisel juhul tal vaevalt midagi selle vastu väga on, kui sa tema eksiga kohtamas käid.

Aga kui sinu sõbrale selline mõte ei meeldi, siis on parem tema eksist eemale hoida. See tekitab temas meelehärmi tõenäoliselt põhjusega.

Te olete sõbrad interneti vahendusel

Kui te ei kohtu regulaarselt näost-näkku, siis sinu kohtamas käimised ei tohiks teie sõpruse vahele tulla. Alati on muidugi erandeid, aga puhtalt internetipõhine suhtlus ei ole sama, mis suhtlus reaalses elus.

Kui sa väga hoolid inimesest, kellega tahad kohtamas käia

Kui sa otsid partnerit üheks ööks, siis sinu sõbra eks ei ole selleks õige valik. Ta võib olla pikk, ilusate silmadega ja tõeline hurmur, aga selline asi ei ole hea idee.

Aga kui sa väga hoolid sellest inimesest ja ta tõesti siiralt meeldib sulle, siis ehk tasub riskida, et sõbrannaga suhted võivad saada rikutud.

Kui sul on sõbranna nõusolek

Kõlab ilmselgelt, aga see on ülimalt oluline.

Sõbra eksiga suhete loomine võib väga kiiresti muuta teie sõprussuhted keeruliseks. Kui sinu jaoks on teie sõprus oluline, siis pigem tasuks tema eksist eemale hoida.

Kui sa tunned, et sinu sõbra jaoks võiks see OK olla, siis räägi temaga. Austa tema vastust ja hinda tema tundeid, isegi ta ei öelnud seda, mida sa lootsid kuulda.

Te saate vabalt ka üheskoos aega veeta

Kas pidudel säiliks mõnus õhkkond või oleks sinu sõbral oma eksiga isegi samas toas ebamugav viibida? Sellele tasuks kindlasti mõelda, kui satute tihti samasse seltskonda.

Kui sinu sõbranna ja tema eksi vahel ei olnud midagi tõsist

Kui nende vahel ei olnud midagi tõsist ja suhe oli väga põgus, siis ei häiri teda tõenäoliselt see, et nüüd sina temaga koos aega veedad.

Kui sinu sõbranna lõpetas temaga suhte

Juhul, kui sinu sõber oli see, kes mehe maha jättis, siis tõenäoliselt lubab ta sul temaga kohtamas käia.

Suhte lõpetamine on märk sellest, et sinu sõber ei olnud oma eksiga samal lainel ja ei näinud temaga tulevikku. See ei tähenda muidugi, et sina ei võiks temaga koos ühist elu näha.

Mine ja kasuta oma võimalust temaga (sõbranna nõusolekul muidugi).