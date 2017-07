Kasvav trend: naised nõuavad punapäiste meeste spermat

Austraalia uudistesait News.com.au kirjutab, et praegu on vaid kaks protsenti doonoritest punapead ning nõudlus nende järele aina kasvab. Üheks põhjuseks võivad olla šarmantne prints Harry ning seksikas Ed Sheeran – igal juhul on varem põlatud punapead saanud uueks lemmikuks ning seda suisa nii väga, et tahetakse oma järglasigi ruugete juustega näha.

Co-ParentMatch.com on suisa välja kuulutanud otsingu punapeadele, kasutades sotsiaalmeedias selleks teemaviidet SaveGingers, et kampaaniale tähelepanu tõmmata.

«Ajalooliselt pole tõesti punapäised doonorid olnud populaarsed, kuid me saame aina enam just selliseid nõudmisi,» ütles Carmel Carrigan Queenslandi fertiilsusühingust, kes lisas, et doonoreid valitakse harva vaid füüsiliste näitajate alusel – rolli mängivad ka haridus ja muud näitajad.

Geneetikud on kinnitanud, et punapead on «väljasurev tõug», kes võib järgmise saja aasta jooksul täiesti kadunud olla. Samas tasub arvestada, et punapäise isa olemasolu ei garanteeri automaatselt punase peaga järglase sündi.