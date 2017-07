Üheksa asja, mida naised oleksid last üritades tahtnud teada

1. Iga naine on erinev. Kuulates sõprade lugusid nii rasedaks jäämisest kui rasedusest, tekib kujutlus, et nii on ka minuga. Tegelikkuses pole see üldse nii.

2. See ei pruugi kohe juhtuda. Las ma arvan, sul on üks sõber, kes jäi kohe esimesest korrast rasedaks? Ei, vale... Ilmselt on sul neid kümmekond. On isegi neid, kelle puhul tundub, et nad jäävad rasedaks vaid seksi mainimisest. Ära sea endale illusioone, et see nii ongi. Rasestumine võib võtta mõnel juhul aastaid ning sel pole mingit tegemist sinu sõprade kogemustega.

3. See, et rasestumine võtab aega, ei tähenda, et sul midagi viga oleks. Meid kasvatatakse üles hirmus, et igast vahekorrast võib rasestuda. Tegelikult on kuus vaid üürike aeg, mil rasestumine võimalik on. Jah, ajaliselt võib olla mingi meditsiiniline põhjus, miks rasestumine pikemalt aega võtab, kuid üldjuhul on asi lihtsalt ajastuses.

4. Su kehal võib minna aega, et taastuda rasestumisvastastest vahenditest. Seda muidugi juhul, kui oled kasutanud hormonaalseid vahendeid. See võib võtta mitmeid kuid. Kui kahtled, külasta enda arsti.

5. Kõigil naistel pole 28-päevane tsükkel. Keskmine tsükkel võib olla 21 päevast 35 päevani. Suur vahe, kas pole? Arvesta, et sinu keha ei pruugi käituda nagu viljakusäpp.

6. Viljakusäpid võivad jätta mulje, et kontrollid olukorda, kuid nad võivad sind ka hulluks ajada. Sa võid tõmmata kümme erinevat äppi ning see tunne, et arvad end kontrollivat kontrollimatut olukorda on nii hea. Tegelikult võib see muuta rasestumise sinu jaoks kinnisideeks.

7. Seksi planeerimine ei pea olema igav. Võib tunduda ebaseksikas, kirjutada kalendrisse, millal on õige aeg seksimiseks. Samas ei pea see nii olema. Muutke see mänguliseks, ärge võtke seda tööna.

8. Sa võid teha ühel päeval negatiivse rasedustesti ja saada paari päeva pärast positiivse vastuse. Kehale meeldib vahel nalja visata meie üle. Lisaks pole kodused rasedustestid eriti usaldusväärsed vajalikku hormooni tuvastama.

9. Sa tead oma keha paremini kui keegi teine. Kuula oma arsti, aga kuula ka enda keha. Rasestumine võib olla stressirikas ning kõigil on selle protsessi kohta oma arvamus. Usalda enda keha ja vaistu.

Allikas: Cosmopolitan