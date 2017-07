Mehed räägivad: 15 asja, mida nad naiselt voodis ootavad

1. Nad võtavad initsiatiivi. See on meeste number üks kaebus. Nad ei taha, et naine seksiks, kuna mees tahab.

2. Nad ei kritiseeri. Kui mees pakub välja midagi uut ja huvitavat, siis kõige hullem asi on see maha teha. Mõtle, kas see välja pakutud idee teeb kellelgi emotsionaalselt või füüsiliselt liiga? Kui ei, ehk peaksid olema ka ise pisut avatum ja vastutulelikum.

3. Nad ei karda keelduda. Naine, kes ütleb kõigile ja kõigele jah, pole meeste silmis enam atraktiivne.

4. Nad tulevad toime ka mehe ürgse poolega. Meestel vallandub seksi ajal ürgne toores jõud ja emotsioon. Tihti nähakse meeste seksilembuses tõenäosust petmiseks. Tegelikkuses petavad naised tänapäeval sama tihti kui mehed.

5. Neile meeldib vaheldus. Kujuta ette, et sööd igal õhtul sama sööki. Sama on seksiga. Ära mängi oma harjutatud rutiini, ole mänguline. Proovi midagi uut.

6. Nad teavad, mida tahavad. Naised kurdavad tihti, et neile ei paku kiire seks midagi. Aga siis palun räägi ja ütle, mida sa tahad. Ära ole passiivne.

7. Nad käituvad meheauga hästi. Mehed pidevalt muretsevad enda kehaosade pärast. Ole oma sõnavõttudes ja tegevustes hoolitsev.

8. Nad teavad, et mees pole robot. On päevi, mil mees on väsinud või tal on halb tuju. See kõik mõjutab ka sooritust voodis. Mõista seda.

9. Nad on head oraalseksis ja neile meeldib see. Mõnede meeste jaoks on see näitaja, kui hea naine voodis on. Meeste jaoks on see vist intiimseim võimalik asi.

10. Nad annavad maitsekat tagasiside. Ära esita oma tagasisidet või juhiseid negatiivses kontekstis.

11. Nad häälitsevad (aga mitte liiga palju). Oled kunagi maganud kellegagi, kes on vaikne kui hiir? See on imelik. Anna oma partnerile märku, et sul on hea, aga ära tee seda kriiskamise näol.

12. Nad on oma kehaga rahul. Meil kõigil on välimuse juures kohti, millega rahul pole. Kuid tavaline naine, kes on oma kehaga rahul, on kõvasti parem kui mõni supermodell. Jube on, kui naine pidevalt kõhkleb, kuna mees võib haarata tema (kujutletavast) ülekilost.

13. Neile meeldib seksikalt riietuda. Kuigi mehed tavaliselt riietavad naisi mõttes lahti, on asi vastupidine: nad lisavad pesu, kingad ja nii edasi. Põhiline põhjus, miks naised end ise meeste ees seksikalt ei riieta on hirm paista paks või naeruväärne. Kui sulle tundub, et riietus, mida mees voodis ootaks, on tõesti alandav, tõmba selga ilus pesu ja lükka jalga kontsad.

14. Nad kiidavad meest sõpradele, kuid ei räägi liiga palju. Suudlemine huultele, mitte põsele, sõprade või töökaaslaste ees annab märku, et ta on sinu jaoks eriline ja atraktiivne. Samuti, kui räägid oma sõpradele, kui hea ta voodis on, meelitab teda. Samas tema sooritusprobleemidest kuulutada on ilmselge viga.

15. Nad ei teeskle regulaarselt naudingut. Üllatusid sõnast regulaarselt? Kui vahekord on kestnud juba pikalt ning mees teeb kõik õigest, kuid oled siiski oma mõtetes kaugel, on viisakam ehk teeselda. Küll aga pole see okei, kui sinu jaoks pole seks temaga hea või väga harva rahuldav. Mees ei tea õppida sinule sobivaid nippe, kui ta ei tea, et sulle praegused ei tööta.

Allikas: DailyMail