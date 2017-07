Viisid, mis aitavad säästa suvelõpu reisi jaoks

Kui sa siiski tahaksid suve lõpus reisile jõuda ja oled kindel, et see on seda raha väärt, siis meil on sulle mõned nipid, kuidas vajalik summa kokku saada.

Pane igast palgast natukene kõrvale

Võib-olla sul ei jää palgast palju üle, aga isegi väike protsent on parem kui mitte midagi.

Käi vähem väljas söömas

Väljas söömisele kulub tegelikult väga palju raha. Ära käi iga nädal väljas söömas, vaid käi näiteks üle ühe nädala. Te võite sõpradega selle asemel teha midagi muud lõbusat.

Otsi töö (või lisatöö)

Selle asemel, et vabal ajal seriaale vahtida, leia endale mõni töö või lisatöö. Näiteks kui sul on auto, saad Uberit sõita. Kui sul autot ei ole, aga on jalgratas, siis saad näiteks posti laiali vedada.

Hoia elektrit kokku

Suvel on palav ja kui sul on kodus konditsioneer, siis võib see üsna suure elektriarve tekitada. Selle asemel hoia öösel akent lahti, et jahe õhk pääseks tuppa. Samuti ära hoia oma seadmeid pidevalt seinas.

Kasuta allahindlusi ära

Poodides on pidevalt allahindlused, eelista neid toite, mis on parasjagu soodsamad. Suve keskel on ka riietele palju soodustusi, ära osta täishinnaga tooteid.

Külasta tasuta üritusi

Suvel on mitmed tasuta kontserdid ja muud toredad üritused, kuhu koos sõpradega minna. Ära kuluta raha pidevalt selliste kohtade peale, kus tuleb lunastada pilet.

Ära maksa trenni tegemise eest

Paljud inimesed lõpetavad suveks oma jõusaali lepingu, sest hoiavad nõnda hulga raha kokku. Suvel ongi väljas palju mõnusam trenni teha. Mine jooksma, rulluisutama, jalgrattaga sõitma või merre ujuma, soovitab Elite Daily.

Tehke tüdrukuteõhtu kodus

Sõbrannadega väljas käimine on väga lõbus, aga sama tore on ka üheskoos kodus midagi teha. Võite näiteks ühiselt süüa teha ja seejärel mõnda filmi vaadata. Lisaks võite üksteisele maniküüri teha, nii säästate raha ka selle pealt.