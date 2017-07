Kaheksa kõige veidramat (ja seksikamat) fakti Elvis Presley elust

Ranker on kokku kogunud hulga Elvis Presley elu puudutavaid fakte. Siin on neist mõned.

Elvis Presley 1950ndatel / Camera Press / Vida Press

Läbi oma elu deitis ta tüdrukutega, kes olid teinekord vaid 14-aastased

Elvist saatis läbi elu hulk noori austajannasid ning see trend jätkus kuni tema surmani, kui ta käis 14-aastase Reeca Smithiga. See polnud midagi erakordset, kuna vahetult enne oma tulevase naise, 14-aastase Priscillaga kohtumist oli ta suhtes 14-aastase Jackie Rowlandiga.

Tema eluloouurija Alanna Nash on pakkunud, et Elvise ema surm laastas noore mehe lõplikult ning ta ei tundnud end kunagi omavanuste naiste seltskonnas mugavalt ning eelistas puberteediealisi, kuna nad paistsid ohutud. Reeca Smith on kinnitanud, et Elvis ei kasutanud teda kunagi ära.

Seersant Elvis Presley pressikonverentsil aastal 1960. / Vida Press

Elvis abiellus Priscillaga osalt selleks, et vältida kriminaalkaristust

Elvis kohtus Priscillaga, kui neiu oli vaid 14 ja ta ise 24. Toona oli ta sõjaväes ning asus Saksamaal, Priscilla isa oli samas õhujõududes. Kui nende suhe jätkus ja and Ühendriikidesse tagasi pöördusid, ähvardas aga Elvist kriminaalkaristus, kuna alaealist oli keelatud üle piiri amoraalsetel eesmärkidel transportida. Elvise biograaf Rees Quinn arvab, et lisaks Priscilla isa survele oli mängus ka Elvise mänedžeri käpp – nimelt oli Elvise lepingus kirjas moraalsuse tingimus ning kui oleks välja tulnud, et tal on 14-aastane armuke, oleks laulja kaotanud rohkelt raha.

Elvis Presley 1950ndatel / Camera Press / Vida Press

Elvisele meeldisid kõiksugused mängud

Joel Williamsoni raamatus Elvisest kirjeldatakse Gracelandis aset leidnud stseene: tema ja Priscilla mängisid seksikat arsti, nad tõid mängu teisi tüdrukuid/naisi, kelle vallatlemist Priscillaga rokikuningas vaatas, filmis ja vahel ka ise kampa lõi. Nad kasutasid palju polaroid-kaamerat, et oma mänge jäädvustada.

Elvis Presley / Mary Evans / Scanpix

Elvis kartis penetratsiooni ning eelistas väikeste jalgadega naisi

Elvis eelistas suguühtele erinevaid mänge ning see polnud vaid fassaad, mida ta kasutas suhtes Priscillaga. Linda Thompson, kellega Elvis oli koos 1972-1976, kinnitas, et Elvis ei kiirustanud tema süütuse võtmisega ning isegi ütles, et on valmis tema neitslikkust igavesti säilitama. Albert Goldman, kes on Presleyst raamatu kirjutanud, arvas, et Elvis avastas enda jaoks prostituudid, kuid sellega koos saabus ka kohutav hirm suguhaiguste ees, mis tõi kaasa surmahirmu suguühte ees.

Elvis Presley / Mary Evans / Scanpix

Elvis jahtis seksikad fotod varastanud meest nagu tõeline superkangelane (ja sai ta kätte)

Elvise kasuvend Rick Stanley on meenutanud lugu järgmiselt. Üks Elvise meeskonna liikmetest – kelle peamiseks ülesandeks oli hamburgereid ostmas käia, sealt ka nimi Hamburgeri-James – pani Elviselt pihta raha ning ka portsu seksikaid pilte, mida nad koos Priscillaga teinud olid. Elvis sai asjast kohe teada ning asus põgenenud Hamburgeri-Jamesi taga ajama. Keegi pakkus minna otsima lennujaama ning sealt said nad vihje, et peagi suundub lennuk Memphisesse. Elvis, kellele oli väljastatud mitmeid šerifi ametimärke, lehvitas neid läbi lennujaama joostes ning nõudis, et lennukil ei lubataks õhku tõusta. Mingil põhjusel seda tehtigi ja kui Elvis lennukile jõudis, avastaski ta kurjami. Mida Elvis tegi? Virutas lahtise käega Jamesile vastu nägu, just nagu filmides. James hakkas tihkuma nagu titt, on pealtnägijad kirjeldanud.