Joogaõpetaja: sünnitamine on üks jooga liike

Naine ütleb, et mingil ajal hakkas ta tahtma oma peret ja asus siis joogat vastavalt sellele, mis temaga toimus, enda jaoks kujundama. Kuigi ta oli varemgi lapseootel emadele joogat õpetanud, hakkas ta seda enda enda peal kasutama.

«Sünnitamine on veel üks jooga liike,» on ta veendunud. «Sünnitusel on naisel tohutu kontakt oma keha ja hingamisega, see on välisest ilmast lahti laskmine, sisemises kehalises teadlikkuses olek, oskus lõdvestuda, keskenduda ja lahti lasta.»

