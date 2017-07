Kolm võimalust, kuidas sõbrad aitavad sul kaalu kaotada

Tuleb välja, et tänu sõpradele võib olla sinu kaalukaotus märgatavalt suurem kui arvad. Kuidas siis nii?

Nad mõjutavad sinu toiduvalikuid. Ühisel õhtusöögil sõbraga, kes toitub tervislikult, tunned ka ise alateadlikku soovi teha sarnaseid valikuid oma kaaslasega. 2013. aastal tehtud vaatlusel ilmnes, et enamus inimesi valis oma sõpradega sarnaseid sööke. Veelgi enam, kui seltskond valis kõik sarnase kategooria sööke, olid nad ise oma valikuga hiljem ka rohkem rahul.

Nad motiveerivad sind tervislikumalt sööma isegi, kui te ei õhtusta koos. Tänu maagilisele alateadvusele mõjutab meie toiduvalikuid meie sõprade suhtumine sööki. Tihti haaratakse selle söögi järele, mida sõbradki armastavad.

Nad hoiavad su kehamassiindeksi (KMI) madalal. Ümbritsedes end negatiivsete inimestega, võid peagi avastada, et sinu KMI on tublisti kasvanud. Samas, kui su kõrval on positiivsed motiveeritud sõbrad, mõjuvad nad hoopis vastupidi. Uuringus jälgiti 10 aastat rohkem kui 3000 inimest, kes pidevalt andsid tagasisidet enda tulemuste ja sõprade toetuse kohta. Osalejatel, kellel olid positiivselt meelestatud sõbrad, püsis KMI madalamal kui neil, kes sõpradelt suuresti vaid negatiivsust tajusid. Üks põhjus võib peituda selles, et sõprade positiivse toetuseta inimesed pöördusid kiiremini toidu poole, et leida tuge.

Allikas: Women´s Health