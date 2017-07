Miks ei säilitata kartuleid külmkapis?

Kartuleid tuleb säilitada küll jahedas, kuid mitte päris külmkapikülmas. Kui kartulil on liiga külm (temperatuuril +1 kuni -1), hakkavad selles tärklised lagunema ning juurikale tekib ebameeldivalt magus maitse ja sõmer tekstuur.

Liiga külmas hoitud kartul tõmbub praadides ebaisuäratavalt tumedaks ja toit ei tule nii maitsev kui tavaliselt, edastab Mashed.

Kartul tahab säilimiseks piisavalt õhku ja jahedust, parim temperatuur selleks on +5 kuni +12. Ära hoia kartuleid kilekotis ja kui need on saanud transportides märjaks, lase kartulitel õhu käes ära kuivada.

Kindlasti ei tohi kartuleid hoida ka päikesevalguse käes, kus need muutuvad roheliseks ja seega ka söögikõlbmatuks.