Viis lihtsat moodust, kuidas enda «paksusgeen välja lülitada»

1. Sõltu proteiinist

Kana, munad ja teised kõrge proteiinisisaldusega lihad pole head vaid lihase ehituseks. 2014. aastal avaldatud uuring näitas, et need, kelle geenid näitasid ülekaalu riski, olid proteiini hulka kasvatades vähem näljased. Ehk siis, pidades madala kalorsusega toitumist, mis sisaldab vähemalt 25 protsenti proteiini, vähenevad ka erinevad isud ja näljatunne päeva jooksul. Proteiin täidab hästi kõhtu ning keha kulutab selle seedimiseks rohkem energiat. Lisa igasse söögikorda midagi proteiinirikast.

2. Söö vara hommikul

Sinu kehal on oma sisemine kell, mistõttu tunned end kehvasti, kui ärkad valel ajal. See sisemine kell tiksub igas sinu rakus ning mõjutab ka ainevahetuse tööd. Erinevad uuringud on näidanud, et ülekaalulised inimesed, kes sõid lõunat varem, kaotasid rohkem kaalu. Mida varem nad lõunat sõid, seda suuremad tulemused.

3. Tee rohkem füüsilist tööd

Ühes vanas Amišikülas läbi viidud uuringu kohaselt oli võimalik füüsilist igapäevatööd tegevatel inimestel vähendada ülekaalulisusele viiva geeni mõju. Sealse külaelu tulemusena kulutasid mehed keskmiselt 900 kalorit päevas rohkem tänu talupidamisele ja välitöödele. Leia viis, kuidas tuua maaelu kasu tänapäeva ellu.

4. Too ellu Vahemerd

Hiljutised uuringud on näidanud, et vahemeredieet võib nullida sinu ülekaalulisuse geeni. See kuulus (ja maitsev!) dieet on tuntud oma rikkaliku kala, oliiviõli, puu- ja juurviljade ning pähklite poolest. Sellisest toitumisest saadud kiudained ja antioksüdandid võitlevad rasvaga ja aitavad kaasa ainevahetusele. Pööra rõhku kvaliteetsele toorainele, mitte nii väga kaloritele.

5. Joo rohelist teed

Roheline tee turgutab mitmeid geene, mis reguleerivad ainevahetust. Lisaks aitab roheline tee hoida kontrolli all veresuhkrut. Märkus: teega tehtud katsetes ei lisatud teele suhkrut või muid lisaaineid. Joo üks tass rohelist teed päevas.

Allikas: Women´s Health