Hoiatav pretsedent: sõnumite ignoreerimine tõi kohtus lahutuse

Ilmselt olete kursis selle ärritava, näriva tundega, mis hinges pakitseb, kui olete kellelegi sõnumi saatnud ning messenger-äpis selgelt näete, et ta on selle läbi lugenud – kuid, oh õudu, justkui ei plaanigi vastata? Seda nimetatakse ka eesti keeli «seenetamiseks» (kuna Facebooki sõnumite alla ilmub inglisekeelne sõna seen, mis näitab, kui sõnumit on nähtud). Nüüd on maailmast olemas ka kohtupretsedent, mis «seenetamise» otseselt hukka mõistab.