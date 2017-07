Kas kuu seis mõjutab sinu kohtinguelu? Jah!

Suhteeksperdi sõnul mõjutab kuu kasvamine ja kahanemine energiate liikumist ning see mõjub ka inimsuhetele. Kui planeerid enda kohtingud just kuu tsükli järgi, võid näha, kui lihtne on romantika. Kuu tsükkel pidi enim mõjutama just naisi. Kuidas siis see asi käib?

Noorkuu: tee plaane

Iga kuu tsükkel algab noore kuuga, mis sümboliseerib algust ja plaanide tegemist. Vallaliste jaoks on see kõige mõjusam aeg uuendada oma tutvumisportaali profiili ning sättida endale armastusega seotud eesmärke. Kui oled suhtes, mõelge, mida tahaksite koos uut proovida.

Kasvav kuu: tegutse

Noorkuu ja täiskuu vahel on umbes kaks nädalat, mil kuu kasvab. Sealne energia soodustab tegutsemist. Mida iganes sa ette võtad, kuu toetab sind. See on ideaalne aeg esimesteks kohtinguteks, uue kallima vanematele tutvustamiseks, reisideks. Küll aga võib kasvav kuu põhjustada sinus «roosade prillide» efekti. Oled inimestele rohkem avatud ja usaldad rohkem.

Täiskuu: tähista

Ajalooliselt sümboliseeris täiskuu pidustusi, joomist, tantsimist. Täiskuud seostatakse ka ovulatsiooni ja kõrgeima libiidoga. Hea aeg proovida linade vahel uusi mänguasju ja nõkse. Täiskuu pole hea aeg uuteks kohtinguteks või olulisteks kohtumisteks, kuna teadupärast on see aeg, mil inimesed võivad hulluks minna.

Kahanev kuu: võta aeg iseendale

Tsükli viimased kaks nädalat on rahunemiseks. Lase asjadel juhtuda orgaaniliselt. Hea aeg pidada olulisi vestlusi, kuna energia on madalamal, mistõttu ei tee sa irratsionaalseid otsuseid. Üldiselt aga soovitatakse sel ajal olla vaikselt, koguda mõtteid ja puhata mööduvast tsüklist. Puhka enne uue algust.

Allikas: WellAndGood